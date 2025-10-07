YPF permitirá pagar en dólares a través de su app

La petrolera YPF permitirá a sus usuarios abonar en dólares sus consumos a través de su aplicación digital.

La nueva alternativa habilita transferencias en moneda extranjera vía banca digital, con cobro inmediato y valores fijados en pesos para la compra de combustible y servicios.

"El pago en dólares brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos en nuestras estaciones de servicio", afirmó el presidente de YPF Digital, Guillermo Garat.

Permitirá a sus usuarios utilizar dólares para abonarse combustibles, productos y servicios en toda su red de estaciones del país.

La herramienta requiere que el usuario disponga de Dinero en Cuenta (DeC) activado y una cuenta en dólares a su nombre.

Se trata de "una solución segura ágil y respaldada por Banco Santander, que se adapta a las necesidades de cada usuario", explicó Garat.

Los usuarios que tengan habilitado DeC y posean una cuenta bancaria en dólares a su nombre podrán transferir fondos a la cuenta corriente en dólares de YPF en el Santander.

Al concretar la operación, YPF Digital expone en pantalla el tipo de cambio vigente y el monto correspondiente en pesos.

El pago no implica operaciones de cambio ya que no hay compra ni venta de moneda extranjera, por lo que no permite retiro en efectivo, transferencias a terceros ni pagos mixtos.

En caso de devolución, el reintegro se realizará únicamente a la misma cuerita bancaria desde donde se originó el fondeo.

"Con esta nueva herramienta, YPF Digital reafirma su compromiso con la innovación, ofreciendo soluciones ágiles y seguras para sus clientes", aseguró la empresa.