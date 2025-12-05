YPF permitirá comprar combustibles con Bitcoin y otras criptomonedas

YPF sumará pagos con criptomonedas en su app. Es la primera del país en habilitar esta modalidad en sus estaciones de servicio. De esta manera, la compañía habilitará el pago con Bitcoin y otras criptomonedas para la compra de combustible y productos en su red de estaciones de servicio.

El especialista en Cripto y CEO de Kripton, Juan Pablo Moreno, en diálogo con Viva la Pepa, explicó que "la iniciativa busca ampliar las opciones de pago y adaptarse al crecimiento del uso de activos digitales en el país".

Moreno contó que "el usuario deberá escanear un código QR y seleccionar lacriptomoneda con la que desea pagar. La operación será procesada por un exchange, que convertirá automáticamente el monto a pesos al tipo de cambio del momento, evitando problemas de volatilidad tanto para la estación como para el cliente".