YPF: la Justicia de Estados Unidos volvió a fallar a favor de la Argentina

La Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió suspender todas las instancias abiertas del caso, en línea con la reciente decisión que resultó favorable al país que dejó sin efecto la condena que obligaba al país a pagar unos 16.000 millones de dólares.

Como parte de esta resolución, el tribunal también dejó sin efecto la audiencia prevista para el 16 de abril, en la que debían analizarse distintas apelaciones vinculadas al expediente.

Entre ellas se encontraba la presentación realizada por el Estado argentino contra la orden de la jueza Loretta Preska, que exigía la entrega de acciones de la compañía a los demandantes.

Días antes, Burford había pedido extender los plazos procesales hasta el 8 de mayo para evaluar su estrategia. En su presentación, argumentó que su abogado principal, Paul Clement, enfrentaba compromisos profesionales y personales que dificultaban preparar la solicitud en los tiempos originalmente previstos.

Tras conocerse el fallo, el fondo expresó su desacuerdo con la decisión judicial, al considerar que implica un retroceso en la protección de los accionistas minoritarios que operan en la Bolsa de Nueva York. No obstante, también dejó abierta la posibilidad de avanzar por otras vías, como el arbitraje internacional en el marco de tratados de inversión.

El núcleo del pronunciamiento judicial que favoreció a la Argentina se centró en la interpretación del derecho local. La mayoría del tribunal sostuvo que las leyes sancionadas por el Congreso prevalecen sobre los estatutos societarios, incluido el de YPF. En esa línea, consideró que dichos estatutos tienen un carácter organizativo interno y no constituyen contratos exigibles entre el Estado y accionistas privados.

Ese criterio resultó clave para descartar que la expropiación generara automáticamente una obligación indemnizatoria de tipo contractual, uno de los principales argumentos esgrimidos por los demandantes durante el proceso.

A lo largo del litigio, Burford también había impulsado otras estrategias, como intentar declarar a la Argentina en desacato, reclamar la transferencia de la participación estatal en la petrolera y sostener la existencia de un vínculo de “alter ego” entre la empresa, otras entidades y el propio Estado. Ninguna de estas líneas prosperó hasta el momento.

Con la suspensión de las apelaciones, el caso entra ahora en una etapa de definición, a la espera de si los demandantes deciden avanzar con nuevas instancias judiciales o si el fallo favorable a la Argentina queda firme en los tribunales estadounidenses.