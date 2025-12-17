YPF invertirá US$ 6000 millones en 2026, un 20% más que este año

YPF confirmó que invertirá US$ 6.000 millones en 2026, un 20% más que este año, y adelantó que ese monto de dinero, en parte, provendrá de la venta de activos de la petrolera estatal.

El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien destacó que las inversiones se realizarán "a pesar de la caída del precio internacional del petróleo".

Distintos analistas del mercado petrolero proyectan un precio promedio del crudo en torno a los US$63 por barril, por debajo de los US$68 que promedió este año y muy lejos de los US$75 de 2024.

En ese sentido, Marín explicó que parte de ese financiamiento provendrá de las reservas obtenidas por la venta del 50% de Profertil a Adecoagro, una operación que le dejó US$600 millones, y por la transferencia del yacimiento convencional Manantiales Behr a Rovella Capital, que aportó otros US$500 millones.

"A esos recursos se sumarían los fondos que YPF podría obtener por la venta del 70% de las acciones de Metrogas, estimados entre US$500 y US$600 millones", estimó el CEO de la petrolera estatal.

En el último trimestre, YPF produjo 240.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales 170.000 correspondieron a producción no convencional en Vaca Muerta, lo que equivale al 70% del total.

"Esto refleja claramente que YPF va camino a convertirse en una empresa productora de petróleo 100% no convencional", señaló el presidente de la petrolera estatal.

“Queremos tener una reserva de millones de dólares por posibles problemas en el precio del petróleo. Se espera que haya una baja el año próximo, pero no queremos bajar la actividad porque para 2027 se espera que el precio vuelva a subir”, agregó.

En las próximas semanas, YPF espera novedades clave en su proyecto para producir Gas Natural Licuado (GNL) en la Argentina, la principal apuesta estratégica para el desarrollo de la compañía.

La iniciativa podría representar ingresos por exportaciones del orden de los US$10.000 millones anuales a partir de 2030.

Además, en 2026 YPF avanzará con una estrategia de segmentación de su red de estaciones de servicio, que tendrá tres categorías: las premium, que operarán bajo la marca YPF Black; las tradicionales, que mantendrán la denominación actual; y las de bajo costo, que pasarán a llamarse Refiplus y estarán ubicadas en zonas más alejadas y de menor demanda.

En las estaciones premium dejará de comercializarse nafta súper y se buscará reforzar la propuesta de valor, con especial foco en la oferta gastronómica.