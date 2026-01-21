21/01/2026

Yony Gutiérrez "Boca subestimó a Nacional y por eso se quedó sin Hinestroza" 

En diálogo con el equipo deportivo de Radio Nacional, el periodista colombiano Yony Gutiérrez explicó los motivos por los cuales se cayó el pase de Marino Hinestroza.

"Boca subestimó a Nacional y por eso se quedó sin Hinestroza".

Gutiérrez recordó que "muchos futbolistas colombianos pudieron saltar al fútbol internacional gracias a equipos argentinos"; pero aseguró que en este caso Boca no supo cerrar a tiempo la operación y por eso se quedó sin el jugador.

Además confirmó que el brasileño "Vasco Da Gama va a pagar del mismo modo, en cuotas, como iba a pagar Boca pero mejoraron el salario del jugador y un poco el dinero que recibirá el club".

 