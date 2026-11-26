El guitarrista y fundador de Vox Dei, Yodi Godoy, junto al histórico baterista de Los Vergara, Luis Otero, visitaron el estudio de Radio Nacional y dialogaron con Adrián Korol en su programa Korol en el aire sobre la relectura contemporánea del emblemático álbum La Biblia. El histórico músico recordó los orígenes de la legendaria banda de rock nacional junto a Rubén Basoalto, Ricardo Soulé y Willy Quiroga, rememorando sus primeros ensayos y las fotos iniciales tomadas en la mítica escalera de Radio del Mundo.

"Lo que hicimos en los años 70 es una foto insuperable y una obra única grabada en un momento irrepetible con el entorno de Manal, Pappo y Almendra", destacó Godoy al repasar la mística del rock de la época.

En ese sentido, el compositor reveló que las estrofas del clásico tema "Las Guerras" fueron concluidas dentro del departamento del cineasta Leopoldo Torres Nilsson ante las dificultades logísticas de aquellos años.

Respecto al nacimiento de su actual proyecto musical junto a Otero, el guitarrista relató que el encuentro se produjo en una imprenta del barrio porteño de Mataderos que albergaba una sala de ensayo oculta tras una puerta blindada.

Al abordar la química del grupo, el baterista Luis Otero celebró la libertad creativa brindada por el guitarrista para renovar las bases rítmicas sin atarse a las ejecuciones originales.

"Antes que armar una banda de música buscábamos consolidar una verdadera familia humana", afirmó Otero sobre la integración del cuarteto.

La agrupación se encuentra en pleno proceso de producción para grabar una versión completamente modernizada del disco La Biblia a más de cinco décadas de su lanzamiento original.

En cuanto a sus próximas presentaciones en vivo, los músicos confirmaron sus shows del 12 de diciembre en Makena de Palermo y del 26 de diciembre en Six Bar de San Miguel. Los artistas anunciaron su concierto del 27 de marzo en el Auditorio Beethoven junto al Coro Kennedy, como antesala de una gira nacional por Mendoza, Rosario, Santa Fe y Córdoba.