“Lamentablemente hay lo veníamos anticipando en diferentes comunicados porque veíamos una escalada de los discursos de odio, se puede disentir, se tiene todo el derecho del mundo pero hay opiniones que no se pueden compartir. Lo que no se puede hacer es el escarnio al que piensa distinto, en nuestra historia tenemos 18 años de un Perón proscripto y sabemos lo que costó tener nuevamente la democracia en nuestro país. Esto no fue la obra de un loquito suelto, sino que hay una fábrica de los medios hegemónicos y del Poder Judicial que los genera. Es muy grave, no podemos seguir así en nuestra patria. La legislación de los medios tiene que existir, pero una cosa es

una opinión y otra un atentado verbal, el Papa Francisco lo viene advirtiendo desde hace mucho tiempo: Ya no hay golpes de estado tradicionales sino que se persigue a los gobiernos y a los dirigentes nacionales y populares, primero se genera un sentido común de que es el peor delincuente, se lo repite en forma permanente, después viene el Poder Judicial, si lo liberan es porque hay impunidad y si se lo condena es porque es un chorro. Pasó con Lula en Brasil, país que tardará mucho tiempo en superar cuatro años de Bolsonaro. Si no hay pruebas para condenar a Cristina hay muchos que quizá ya lo tienen condenada. Lo que dijo un cura ayer, es un asco, y el arzobispado de Bs. As dijo ;lamentamos los dichos, pero esto tiene que ir mucho más lejos, por mucho menos y por lo que dije de Gabriela Michetti me echaron de mi diócesis y estos discursos de odio no pueden estar en la boca de un sacerdote y tiene que ser expulsado del ejercicio público del sacerdocio. Yo quiero luchar contra los que generan violencia, contra el transa, contra el usurero, el que compra cosas robadas y eso también se puede trasladar a lo político con un Estado ausente que castiga a los más débiles y necesitados pues se atenta contra el Evangelio, contra los pobres. La única buena noticia para los pobres es dejar de serlo”, dijo el integrante de Curas Opción por los Pobres.

