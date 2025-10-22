"Yo nunca hubiese entregado a Mastantuono"

El ex árbitro y candidato a presidente en River Plate Pablo Lunati en diálogo con el equipo de Pasión Nacional en Radio Nacional, habló de su intención de presidir el club de Núñez y qué puede ofrecerle en base a su experiencia en el fútbol. Además opinó sobre la venta de Franco Mastantuono.

"Estamos muy bien y creemos que el oficialismo no va a llegar al 50 % de los votos. No desmerezco que la cancha de River es la mejor de Sudamérica. Y es uno de los mejores 5 del mundo. Las reformas del colegio y del estacionamiento fueron muy buenas. No se ha hecho el polideportivo para que los atletas entrenen futsal, o hockey", dijo.