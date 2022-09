Damián Loreti: “Yo no creo que esto lo arregle el Código Penal”

Damián Loreti, abogado UBA, Doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y coautor la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual opinó respecto al papel de los medios y los discursos beligerantes y de odio.

En dialogo con Radio Nacional Neuquén, Loreti dijo que no solo los medios son responsables en la difusión de un clima de violencia. “Hace un par de años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició un proceso de dialogo con plataformas, medios, dirigentes políticos, académicos y organizaciones sociales, por lo que llamó la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ‘el notorio deterioro del estado de debate publico’, entre otras cosas por el clima de violencia y el marco de desinformación. Por lo tanto los medios forman parte del clima me no son solo los medios” aseguró.

Respecto a las herramientas que castigan el discurso de odio como el artículo 510 del Código Penal y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el abogado fue cauteloso: “Entre gatillar y apuntar hay diferencia y Entre qué se considera discurso de odio y qué no también. Lo que se conoce como discurso de odio en el sistema de Naciones Unidas tiene algunos requerimientos. El Plan de Acción de Rabat fue el modo en que Naciones Unidas empezó a trabajar el discurso de odio. Dice que la regla para imponer responsabilidades ulteriores o restricciones a la Libertad de Expresión necesitas definiciones legales previas y precisas, un fin legitimo a cuidar y que la responsabilidad o la restricción no exceda lo indispensable para proteger ese fin legítimo que no genero efectos inhibitorios para la Libertad de Expresión” detalló Loreti.

El ex integrante del CELS y AMARC no acompaña la idea de que el castigo de la justicia pueda resolver el problema. “Yo no creo que esto lo arregle el Código Penal. Si haces una lista de quienes fueron llevados a juicio o procesamiento, que es un modo de restringir la libertad de expresión también, por el uso de la la palabra publica, me acuerdo de caso D'elía, de los 6 periodista del 7D, del mago Daelli, el uso de canciones, ahora denunciaron por incitación a la violencia colectiva a quienes cantan ‘si tocan a Cristina que quilombo se va armar’. Hay limites en los cuales nos preguntamos a qué justicia le vamos a pedir qué cosa” afirmó.