“Yo extraño la mirada de los niños, a pesar de que no podremos abrazarnos”

Luego de un año pandémico, donde sólo hubo clases a través de internet, este año el ministerio de Educación volvió a un sistema dual en el dictado de clases. El gobernador Juan Manzur, junto al ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer, fue hasta el Aeroclub de Yerba Buena para despedir a 24 directores y maestros que viajaron en el helicóptero de la provincia a tres escuelas de Ancajuli, Chasquivil y Anfama.

En diálogo con Radio Nacional Mercedes Sosa, Zulma Ojeda, docente de nivel inicial de la Escuela de Anfama expresó emocionada: “En primera persona te digo yo extraño la mirada de los niños, sé que hoy no nos podemos abrazar, que nos va a costar mucho no abrazarnos en el reencuentro, pero esa mirada, esa ida y vuelta que uno genera con los alumnos no tiene explicación”. “Es la primera vez que viajo en helicóptero a pesar de que trabajo hace 11 años en la Escuela, pero estamos agradecidos que nos permitan poder llegar. “Habitualmente viajamos a caballo por el Río Grande y cruzamos 8 o 9 veces por el mismo, en esta ocasión es imposible hacerlo porque es la mayor crecida por las tormentas intensas”, relató la docente.