En un nuevo encuentro con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita del artista que divide su tiempo entre Argentina y Estados Unidos y en breve presentará su nuevo trabajo sobre su personaje “Luna”.

Eugenio Cuttica sentenció la felicidad de su presente al punto de indicar que “estoy por comprarme un par de zapatos un número más chico para sufrir un poco”.

Contó que, desde pequeño, “andaba mucho en bicicleta” hasta que hace cuatro años la dejó por un accidente vial.

“Soy el único artista argentino que fue pisado dos veces por el mismo camión”, bromeó al relatar aquel episodio que lo tuvo “dos meses sin poder caminar”.

Recordó, al mismo tiempo, las charlas que brindaba a su público “como una forma de agradecerles” en el marco de la exhibición de sus obras en el Museo Nacional de Bellas Artes.

“Yo me sentía avasallado por la respuesta amorosa de la gente hacia mí y hacia mi trabajo”, admitió.

Cuttica reflexionó que “yo era pintor antes de nacer, el arte me eligió a mí”, que “a esta edad que tengo soy la persona que siempre quise ser” y reveló que “me dedico 100 por ciento a mi trabajo que es un sacerdocio”.

En el marco de la charla, compartió detalles de su infancia y de sus padres y, al respecto, reconoció que “si uno sobrevive a un hogar así puede hacer cualquier cosa, incluso ser un artista que es lo más duro que hay”.

Se declaró como “un eterno estudiante” y consideró que “para ser artista hay que ser tres personas: un sacerdote, un mercader y un guerrero” y dio sus fundamentos para sostener esto.

“La filosofía artística trae un entusiasmo y hace que uno viva como en una especie de paraíso”, expresó, “soy extremadamente serio, con mi carrera, con profesión, pero no estoy serio”.

Entre sus obras preferidas, Cuttica eligió “La última cena de mujeres”, y señaló que “yo trato de ser fiel a la iconografía de la marca, todos saben que es un Cuttica cuando ven una obra mía”.

Por último concluyó que “soy tremendamente feliz y tengo diseñado un traje de amianto que impide que me atraviesen las malas energías tóxicas”.