Yo conservo, el sitio web de una especialista e ingeniera agrónoma que enseña cómo conservar alimentos

La ingeniera agrónoma y apasionada del mundo de las Conservas Giselle Bilesio conversó con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional sobre cómo conservar frutas y hortalizas, y las ventajas de no tirar ciertos alimentos. En su sitio web Yo Conservo también hay recetas de conservas para consultar.

"Promovemos enseñando cómo hacer conservas en casa, sin ningún equipamiento extra. Las frutas son muy seguras, por su acidez y porque se hacen con azúcar. Las hortalizas, zanahorias, rabanitos, morrones, cebollas, etc, tienen naturalmente un PH al que hay que ponerle algo para volverlas seguras", mencionó.