Yemen, la catástrofe humanitaria más importante del Mundo, en la actualidad

Yemen es el lugar que de alguna manera nos cuesta muchísimo encontrar información desde el inicio de la guerra no recuerdo nunca haber visto un reporte directamente en idioma español desde territorio, siempre estamos buscando por ahí, y es que hay otros si se quiere conflictos de acuerdo a los intereses occidentales van teniendo mayor relevancia mediática, creo que el ejemplo perfecto se vio el día de ayer en esta reunión especial que hubo del G-20 para abordar el tema Afganistán, me resulto extremadamente interesante bueno, Argentina como siempre dejando un papel extremadamente deslucido en su política del exterior como parte del G-20 con cancilleres que no manejan estos temas y el propio presidente sin dar si quiera una declaración relevante al respecto, de hecho en la foto donde están todos los mandatarios ni siquiera aparece el presidente Alberto Fernández aparece otra persona. Argentina ahí está en al G-20 y en lo que se han puesto de acuerdo es en mandar ayuda a Afganistán para paliar una crisis humanitaria vinculada a los 20 años de ocupación estadounidense y el nuevo gobierno Talibán, resulta extremadamente interesante el propio primer ministro italiano hablaba de sumas en billones de Euros para que no se vulneren de los ciudadanos y ciudadanas en territorio afgano y están preparando otra de esas jugarretas a la que nos tienen acostumbrados como lo hacen en Haití que es mandar cantidades de dinero impresionantes para que las administren ONGs que pertenecen a esos mismos países. El gobierno Talibán no es aún reconocido por los países del G-20 por lo tanto no van a hacer envió de ningún dinero directo hacia ellos, entonces lo que van a hacer esas redes de ONG o las que tienen trabajando en Haití o en otros lugares para que dineros de ellos mismos les regrese y a su vez les pueda dar una imagen positiva de lo que occidente está queriendo hacer en Afganistán. Entendiendo cuales son las estrategias para abordar a los temas relacionados a los intereses occidentales en Oriente Medio queremos abordar algo de lo que está sucediendo en Yemen, recordar que desde el año 2014, se inició un movimiento de liberación a cargo de los huties que son musulmanes chiitas cansados de vivir bajo la opresión de arabia saudí con un gobierno títere que tenía décadas del gobierno de Sanaa y que desde ese momento los huties empezaron a tomar una parte importante del país quien era el entonces presidente Mansur Jadi se fue del país primero se refugió en la ciudad de Adén la ciudad portuaria y después se fue a refugiar a Arabia Saudita que era quien siempre le había dado protección así como los presidente Mexicanos que son perseguidos ahora por los delitos que han cometido buscan refugio en EE.UU., bueno el presidente Mansur Jadi busca refugio en Arabia Saudita y se entiende que ahí está todavía en ese contexto es interesante recordar algunas cosas que han pasado en los últimos días, en la ciudad de Adén específicamente en estos últimos días hemos visto la explosión de un coche bomba que intentaba terminar con la vida del gobernador de esa parte del país que es una parte no controlada por los huties…

En su columna de geopolítica internacional, Sebastián Salgado, recuerda la catástrofe humanitaria más importante del Mundo en la actualidad, pobreza, miseria, desplazamientos masivos, refugios al máximo de sus capacidades, miles de muertes de civiles y enfermedades como el cólera amenazan a sus habitantes…lo hacia de la siguiente forma, en el “Regreso Informativo de la Tarde” Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.