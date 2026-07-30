Yanina Lojo: "Es muy importante que el Banco Central sea independiente"

La analista económica y experta en comercio exterior conversó con Hernán Mundo en Segundo Round sobre los anuncios que el Presidente de la Nación hará en algunos minutos por Cadena Nacional sobre las reformas en el Banco Central.

"Lo que tenemos que buscar es definir el rol del Banco Central en la economía argentina porque en los últimos años estuvo orientado a servir el poder político de turno"0

"La inflación de la argentina tuvo como principal origen la utilización del Banco Central para financiar el déficit fiscal mediante la emisión monetaria; con esta reforma se busca limitar legalmente la posibilidad de que esto vuelva a pasar"

"Lo que hace la reforma es que el Banco Central tenga un sólo objetivo que es preservar el valor de la moneda y para eso no se puede financiar el tesoro que es el cambio más importante".