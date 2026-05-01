Yanina Lojo: "El impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur para Argentina es altamente significativo"

En diálogo con Nico Yacoy, en el programa Primer Round de Radio Nacional, la especialista en comercio exterior destacó los beneficios que traerá la entrada en vigencia que rige a partir de este 1 de mayo.

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"Hoy comienza a regir de manera provisoria el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea largamente negociado, ya que fueron muchos años", explicó.

Lojo añadió que empieza a regir la parte comercial y una gran proporción de productos argentinos que viajan a la UE van a ingresar con arancel cero" y ponderó que la eliminación es mucho mayor que la de nuestro país.

"La UE va a eliminar aranceles sobre el 92 por ciento de las exportaciones del Mercosur mientras que a la inversa es sobre el 91 de los productos europeos. Es mucho mayor la oferta de arancel cero. El Mercosur va a hacer una desgravación mucho más progresiva incluso con plazos de hasta 15 años. Eso muestra la diferencia de bloque y de tamaño y de condiciones", sostuvo.

"El acuerdo -dijo- prevé que si alguna de las economías decide acelerar el proceso de apertura se puede acelerar. La idea es permitir la adecuación y que las economías se adapten".

En el caso de Argentina, las exportaciones se podrían incrementar al 76 por ciento en cinco años y se habla de un crecimiento de un 120 por ciento en diez años en energía, minería y más, precisó y recalcó sobre la necesidad de diversificar insumos claves.