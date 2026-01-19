Yanina Lojo destacó el acuerdo Mercosur-UE y aseguró que será ratificado en pocos días

La Licenciada en Comercio Internacional conversó con Nicolás Yacoy sobre la importancia del acuerdo Mercosur-Unión europea y algunas de sus consecuencias en el mediano plazo para nuestro país.
“Es uno de los acuerdos birregionales más grandes del mundo por la cantidad de personas que abarca y nos brinda acceso a un mercado de muy buen poder adquisitivo”.
Lojo recordó que una vez que le acuerdo sea ratificado por los parlamentos de los países intervinientes, los resultados se verán en pocos años.
“La Unión Europea se compromete a una desgrabación impositiva mucho más inmediata que el compromiso que tomó el Mercosur; en un plazo de 5 años el Mercosur logrará un incremento de 76 por ciento de sus exportaciones a Europa”.
“No creo que del lado del Mercosur haya mucha oposición a la ratificación del acuerdo porque el bloque regional tendrá una muy paulatina baja de aranceles hacia Europa”.
“Si se ratifica habrá más inversión en el mediano y largo plazo y eso se traduce en más producción y más empleo que es lo que necesita la Argentina”.
Etiquetas: Acuerdo Mercosur - Unión Europea, Nicolás Yacoy, Viva la pepa, Yanina Lojo