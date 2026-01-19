Yanina Lojo destacó el acuerdo Mercosur-UE y aseguró que será ratificado en pocos días

La Licenciada en Comercio Internacional conversó con Nicolás Yacoy sobre la importancia del acuerdo Mercosur-Unión europea y algunas de sus consecuencias en el mediano plazo para nuestro país.

“Es uno de los acuerdos birregionales más grandes del mundo por la cantidad de personas que abarca y nos brinda acceso a un mercado de muy buen poder adquisitivo”.

Lojo recordó que una vez que le acuerdo sea ratificado por los parlamentos de los países intervinientes, los resultados se verán en pocos años.