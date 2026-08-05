Yanina Lojo: "Cada vez es más simple comprar en el exterior y la gente se va animando"

El Gobierno simplificó el régimen de importaciones puerta a puerta a través de Correo Argentino con el objetivo de agilizar las compras al exterior, reducir los tiempos de entrega y disminuir la carga administrativa para los usuarios.

Yanina Lojo, licenciada en Comercio Exterior habló con el equipo de 100% Nora sobre estos cambios.

La nueva normativa unifica los regímenes que actualmente estan vigentes en el país; es decir el envío por correo privado o por el correo estatal.

Los envíos de hasta USD 400 quedaron exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por persona al año.

En este marco el Gobierno recordó un dato importante de este segmento de la economía y es que las importaciones de courier volvieron a marcar un récord histórico en junio.

Durante ese mes se importaron bienes por USD 125 millones a través de esta modalidad, superando el máximo previo de USD 118 millones registrado en abril.

Lojo recordó que la gente de a poco se va animando a comprar en el exteior y va conociendo la normativa vigente que fue muy simplificada por el Gobierno y eso favorece el comercio en el exterior.