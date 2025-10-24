Yamil Castro Bianchi: "Me alegra que Lowrdes esté viva"

Tras ser rescatada, Lowrdes, la cantante de Bandana, fue hospitalizada para recibir atención médica debido a su estado de salud. Fue encontrada en el departamento de su pareja Leandro Esteban García Gómez, en un estado crítico de deshidratación.

El abogado de la madre de Lowrdes, Yamil Castro Bianchi, en diálogo con Nunca es Tarde, informó sobre el estado de la causa y de la condición de salud de la cantante.

Leandro Esteban García Gómez fue imputado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género. La causa está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47, subrogado por el juez Santiago Bignone, y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 28.