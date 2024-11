Yamandú Orsi: "Ha trionfato il Paese dell'uguaglianza"

Il candidato delle opposizioni, il progressista Yamandù Orsi, sarà il prossimo presidente dell'Uruguay. Orsi, esponente della coalizione Fronte ampio (Fa) e già sindaco del comune di Canelones, ha infatti ottenuto più del 51 per cento dei consensi, contro il poco meno del 48 per cento andato ad Alvaro Delgaldo, già segretario di presidenza nel governo uscente di Luis Lacalle Pou. Il presidente eletto, che riporta la sinistra al governo dopo un mandato dei conservatori, ha parlato di una "notte di ringraziamenti", anche "per quelli che hanno sostenuto un'altra bandiera" perché "anche loro sono costruttori di questa democrazia". "Sarò il presidente che costruirà una società più integrata, dove inoltre, nonostante le differenze, nessuno potrà rimanere indietro dal punto di vista economico, sociale e politico", ha detto Orsi, che aveva chiuso il primo turno con un vantaggio di circa 18 punti percentuali su Delgado. "Siamo qui per unire", ha fatto eco la vice presidente eletta Carolina Cosse, assicurando che il governo entrante "non farà distinzioni". Tra i primi a congratularsi con Orsi per la vittoria è stato il presidente uscente, Lacalle Pou che, in un messaggio scritto sul proprio profilo X, ha detto di essersi "messo a disposizione per avviare il processo di transizione appena lo riterrà opportuno". Orsi ha quindi celebrato "il sistema democratico repubblicano" che permette un'alternanza ordinata e ha annunciato che convocherà "al dialogo" l'opposizione. L'Uruguay è uno solo, sarò il presidente che costruirà un paese più integrato", ha detto. Intanto L'Argentina si è congratulata con il "popolo uruguaiano per la esemplare giornata civica" delle presidenziali tenute domenica "e saluta il presidente eletto Yamandu Orsi per la sua vittoria. Confermiamo l'impegno a lavorare assieme per rafforzare l'agenda condivisa ed il benessere di entrambi i Paesi", scrive il ministero degli Esteri argentino in una nota pubblicata sul proprio profilo X. Pure la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha espresso le proprie congratulazioni a Yamandù Orsi.

Sheinbaum ha inviato "congratulazioni a Orsi e Carolina Cosse per il trionfo come presidente e vice presidente della repubblica dell'Uruguay". La coalizione del Fronte ampio "torna a governare per volontà del popolo uruguaiano, che dimostra ancora una volta la sua vocazione democratica e progressista", si legge nel messaggio.

Anche Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, si è congratulato con il popolo uruguaiano per le elezioni presidenziali "democratiche e pacifiche" tenute domenica. In particolare, scrive Lula su X, auguri al "presidente eletto Yamandu Orsi, alla (coalizione) Fronte Ampio e al mio amico (l'ex presidente) Pepe Mujica".

Si tratta di "Una vittoria di tutta l'America latina e Caraibi. Brasile e Uruguay continueranno a lavorare assieme nel Mercosur e in altri forum, in favore dello sviluppo giusto e sostenibile, per la pace e in favore dell'integrazione regionale", ha aggiunto Lula.