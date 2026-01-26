Yaacob Harary, el argentino-israelí liberado tras 15 meses detenido en Venezuela

La liberación de Yaacob Eliahu Harary, ciudadano de doble nacionalidad argentino e israelí, se convirtió en una de las noticias más recientes dentro del proceso de excarcelaciones de presos políticos que se registran en Venezuela en las últimas semanas, en un contexto de cambios políticos y presiones internacionales sobre el régimen que gobernó el país caribeño.

En comunicación con Ramos generales, Yaacob Harary, de 72 años, dio los detalles sobre cómo fue su excarcelación, luego de haber estado detenido desde el 4 de septiembre de 2024 tras intentar cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela por el Puente Internacional José Antonio Páez, cuando se dirigía a adquirir insumos agrícolas junto a un acompañante. Fue arrestado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y trasladado al Internado Judicial El Rodeo I, en el estado Miranda, a las afueras de Caracas, donde permaneció más de 15 meses encarcelado bajo acusaciones de “actividades desestabilizadoras” que organizaciones de derechos humanos calificaron de arbitrarias.

"Estuve preso 15 meses y 3 días, y nunca me dijeron por qué me metieron ahí. En una sala éramos más de cien y todos teníamos 121 acusaciones. Todo una farsa grande", expresó.

Durante su largo cautiverio, Harary enfrentó condiciones duras de detención e incomunicación, sin acceso regular a su familia ni información clara sobre su situación legal, algo que él mismo y sus allegados describieron como aislamiento prolongado y trato adverso, en un sistema penitenciario marcado por críticas de violaciones a derechos humanos.

Tras su liberación, Harary pudo reencontrarse con familiares y viajar fuera de Venezuela, aunque su historia resalta tanto la arbitrariedad de su detención como el papel que juegan las organizaciones de derechos humanos en documentar y acompañar los casos de presos políticos extranjeros y locales dentro del país sudamericano.