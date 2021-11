"Ya tenemos 4 mil inscriptos para Medicina en Salta"

“Muy feliz de haber podido lograr la Carrera de medicina en Salta. En 2013 comencé las gestiones en Tucumán y Buenos Aires para ver las posibilidades de traer esta importante carrera a nuestra provincia. Con el Dr. Mateo Martínez que estaba como decano, logramos la extensión áulica.

En 2019 también con el mismo decano continuamos gestionando esta demandada carrera de la salud. Y es junio y julio de este año que sale el dictamen que indica que cumplimos los requerimientos para tener la FACULTAD DE MEDICINA aquí en Salta. Hoy con el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persik tuvimos un contacto más directo y con el aporte del vicegobernador Antonio Maroco, logramos la validez nacional del título de médico en la Universidad Nacional de Salta a partir del 2022.

Tengo una enorme gratitud con la Universidad Nacional de Tucumán, fueron hacedores de tantos médicos provenientes de las distintas provincias del NOA.

Como rector tuve la oportunidad de llevar tecnicaturas y extensión universitaria a diferentes municipios del interior de Salta.

Está pendiente la carrera de abogacía. Si bien no es sencillo, en 2022, cuando terminemos de acreditar la carrera de contador en Tartagal habrá una nueva posibilidad de gestionar la carrera de Abogacía para la UNSa.

Quiero expresar con satisfacción que logramos también más de 126 millones pesos destinaos a becas de estudios y de comedor universitario. Si no hubieses habido una Universidad pública, yo y muchas generaciones no hubiésemos tenido la oportunidad de estudiar. He sido lustrabotas y vengo de una madre empleada doméstica. Soy la primera generación de mi familia en estudiar

Con la pandemia llegó la virtualidad. Hoy contamos con 1801 aula virtuales, tenemos casi 40 mil estudiantes y este año, por la oportunidad de virtualidad ya hay 23.500 preinscriptos.

Hace poco entregamos a un estudiante Wichí de Misión la Paz, el título de enfermero. Nos contaba que estudiaba y subía a un árbol para poder tener señal. Fíjense lo importante de la virtualidad. Logramos 32 colaciones de estudiantes virtuales y juraron desde diferentes países.

EL 20 de septiembre iniciaron las preinscripciones hasta el 31 de enero, salvo medicina que cierra el 30 de diciembre porque la carrera en sí arranca el 1 de febrero. No hay examen de ingreso. Ya tenemos 4000 estudiantes anotados en medicina. Hicimos un convenio con los intendentes para que los estudiantes de escasos recursos tengan residencia y alimentación con el compromiso que vuelvan a sus lugares a ejercer su profesión.

La Universidad de Salta es la segunda en el país que estudia el agua y la contaminación aérea. Tenemos Recursos humanos altamente calificados de los cuales nos debemos sentir muy orgullosos”, Víctor Claros, rector de la UNSa en el programa Norte Grande de Radio Nacional.

