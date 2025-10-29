Ya son más de 130 los muertos en Río de Janeiro

En Viva la Pepa, Nicolás Yacoy conversó con Victoria Inaudi, una cordobesa que vive en Río hace más de 15 años, quien contó algunos detalles de cómo se vivió el procedimiento.

El miedo de los vecinos, el minuto a minuto de los enfrentamientos y las horas posteriores a uno de los hechos más violentos de los que Río de Janeiro tenga antecedentes.

Minutos más tarde el equipo de Viva la Pepa conversó con el analista internacional Gustavo Segre quien habló del origen del Comando Vermelho y de cómo se fue gestando el gigantesco operativo que este martes terminó con más de 130 muertos.

"Hoy, 50 millones de personas viven en Brasil, en lugares administrados por el narcotráfico, los narcos tienen más soldados que las fuerzas de seguridad de la ciudad y si los narcos decidieran revelarse y tomar Río, Río dejaría de ser parte de Brasil".

Sobre el final de la charla Segre analizó que el presidente Lula no quiere declarar al Comando Vermelho como organización terrorista internacional, eso habilitaría a Donald Trump a una intromisión de Estados Unidos.