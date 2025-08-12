Ya son 90 las muertes por fentanilo contaminado

Los nuevos catorce decesos corresponden al Hospital Interdistrital "Evita" de Formosa, la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, el Instituto del Diagnóstico de Santa Fe y el Hospital Regional Español de Bahía Blanca.

Fuentes del caso informaron que los decesos en Bahía Blanca, donde se reportaron nueve muertes por el fentanilo contaminado, serán analizados nuevamente ya que no quedó claro cuál fue el tipo de bacteria que afectó a los pacientes que murieron.

Las nuevas muertes se conocieron el mismo día en que la Justicia Federal encontró las 232 ampollas de fentanilo contaminado que faltaban del lote adulterado con las mismas dos bacterias encontradas en pacientes que murieron tras desarrollar severos cuadros de neumonía mientras permanecían internados en terapia intensiva.

La investigación comenzó en marzo pasado cuando en una inspección se encontró un stock de fentanilo en el laboratorio HLB Pharma y en Laboratorios Ramallo. Según los registros, otros cuatro kilos ya habían sido utilizados para la producción de ampollas para uso en hospitales.

La causa está a cargo del juez Ernesto Kreplak y a la fecha no hay procesados, pero sí 24 imputados, a quienes se les secuestró elementos que hacen a la investigación en distintos allanamientos. Los dueños de los laboratorios involucrados tienen prohibida la salida del país.

En tanto, una fiscalía investiga la actuación de la ANMAT sobre los laboratorios.