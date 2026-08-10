Los muertos por el terremoto en Colombia ya son más de 100

El sismo en el oeste de Colombia causó víctimas y daños significativos en la provincia del Chocó, en la costa del Pacífico.

La cantidad de víctimas fatales fue informada por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar.

"La situación es crítica", comentó el alcalde en entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance.

En un primer momento informó del sismo el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ).

Con ina intesidad de 7,4 grados en la Escala de Richter, tuvo epicentro a una profundidad de 96 kilómetros, y se ubicó inicialmente a 4,86 ​​grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste.

Se sintió en Ecuador y Panamá

El movimiento sísmico se sintió también en Ecuador, Panamá y Venezuela.

Seis aeropuertos del oeste de Colombia suspendieron operaciones debido a las afectaciones sufridas por un fuerte terremoto este lunes, informó la Aeronáutica Civil.

Seis aeropuertos suspendieron operaciones

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", indicó la entidad en X, tras el sismo.

El más potente de la última década

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el sismo registrado en las últimas horas en el país suramericano fue uno de los episodios más fuertes percibidos en la última década.

"Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos, particularmente, el 23 de noviembre de 1979 hubo un terremoto de magnitud 7,2", indicó el director del SGC, Julio Fierro Morales.

Fierro Morales precisó que se registrarono dos réplicas, una de magnitud 2,8 y otra de 4,8 "que se sintió recientemente".