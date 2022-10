Ya son 14 las ballenas muertas en el Golfo San José

Mariano Coscarella es investigador del Conicet Cenpat y por estos días trabaja en la investigación para determinar la mortandad de ballenas en las costas chubutenses."Tenemos una sospecha firme que aùn no fue confirmada, creemos que la muerte de las ballenas se debe a las toxinas presentes en la flora y los algales del Golfo San José en este momento. Esto no es la primera vez que sucede se ha correlacionado la presencia de toxinas con la muerte de animales adultos, ahora esta ocurriendo de uevo, lo que sucede es que los niveles de toxinas son más altos. No tenemos información ni indicio que haya habido sucesos crìticos queafectará a la producción de las algas de más, es algo que sucede en cada primavera", indicó en diálogo con LU4 Nacional Patagonia.

Sobre el proceso que sigue el equipo investigador, remarcó "se esta recogiendo información de los animales que aparecen en las costas, las muestras se analizan todas juntas, no se trabaja como en un laboratorio bioquímico".

Por otro lado, Coscarella reconoció que el número de ejemplares muertos va en crecimiento, eran 13, pero "hay una más y algunas que flotan en el agua,lo que sucede es que se contabilizan solo las que tocaron tierra, las que flotan siguen en movimiento y se corre el riesgo de contar de más".

Programa: Conexión Nacional // Conduce: Saùl Gherscovici y Daniel Juárez // Operación técnica: Osvaldo Tapia