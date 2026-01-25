“Ya se sabe por qué corren rápido, yo quise contar como viven los kenianos"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, nos visita el periodista y docente Damián Cáceres, maratonista, co-conductor del Podcast sobre atletismo Mejor Correr y autor del libro “Huellas de Kenia, Viaje a la tierra de los corredores”, de Ediciones Al Arco.

También, conversamos con Javier Pina, director de Aconcagua Ultra Trail, carrera que se disputará el 21 de febrero en Mendoza.

“Esperamos alrededor de 500 corredores que se van a encontrar con un escenario imponente, paisajes únicos, una carrera muy desafiante”.

“Debo reconocer que es un sueño cumplido hecho realidad, que empezó en diciembre 2021”, nos dice en la charla sobre este libro, su autor, Damián Cáceres.

La obra corona un viaje autogestionado de “31 días” a Iten, Kenia, cuna de los corredores más veloces del mundo, donde compartió tiempo y corrió con ellos.

“Visualizaba el deseo del libro pero no sabía si iba a poder concretarlo”, admite ya con el sueño materializado y dedicado a su hijo, Lucas.

“Contar historias y salir del autorreferencial, esa es la columna vertebral del libro que es de un orgullo mayúsculo”, reconoce.

“Ya se sabe por qué corren rápido, yo quise contar como viven ellos, lo bueno y lo malo”, dice.

En la charla, el periodista y docente nos contó detalles de la comunidad keniana, con la que se siente sumamente agradecida y además, su deseo es “volver a Kenia”.

“Son tímidos, les da vergüenza la cuestión pública, te reciben con los brazos abiertos y quieren saber de vos, cómo la estás pasando”.

Entre las enseñanzas, rescata como ejemplo de las y los kenianos la importancia de “recuperar definitivamente un poco más de humildad, de gratitud, de pensar más en el otro”.

“El viaje y el libro es el cierre de una etapa personal dolorosa. Tratando de buscar respuestas, el viaje fue mágico para eso. Hoy entiendo mucho más que nunca que la vida es una maratón”.

En otro fragmento de la entrevista, Damián Cáceres recordó sus inicios en el running así como el surgimiento del Podcast que comparte con Daniel Arcucci, Mejor Correr.

“Yo quiero que cada vez haya más gente en la pista, moviéndose, no importa si van más rápido o más lento, bienvenido sea que haya más gente en movimiento”, reflexiona.

Así como identifica que “el deporte es mi hilo conductor”, busca generar un efecto contagio.

“Hoy mi mensaje es hacé deporte, movéte, caminá, andá en bicicleta. Me parece que eso es ganar un poco más de tiempo, al poco tiempo que nos queda”.

Destaca que “el ejemplo lo tienen que dar los atletas” y valora que haya “una generación más cercana como Nacho Erario, Joaquín Arbe, Javier Carriqueo”, entre muchos otros.