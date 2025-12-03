Ya puede visitarse la muestra antológica “Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina”

Fue inaugurada en el Museo Nacional de Bellas Artes y puede visitarse hasta el 1º de marzo de 2026. Curada por los prestigiosos investigadores Sergio Baur y José Emilio Burucúa, refleja el interés histórico y artístico que esta antigua civilización despertó en la cultura de nuestro país. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el arquitecto, curador de arte que está al frente del Museo Nacional.

“Me deslumbró esta muestra sobre Egipto”, indicó, “reúne una cantidad de piezas antiguas como momias, papiros, estatuillas, joyas egipcias”, junto con un vasto corpus de documentos, libros, revistas, afiches y fotografías.

“No es una muestra enlatada, no viene de ningún lado, es fruto de una investigación local hecha por dos encumbrados curadores”.

La muestra, con entrada libre y gratuita, podrá visitarse en el Pabellón de Exposiciones temporarias del Museo hasta el 1° de marzo de 2026, de martes a viernes, de 11 a 19.30 (último ingreso), y los sábados y domingos, de 10 a 19.30.

En la sala podrán verse materiales de archivo, fotografías, obras artísticas y objetos arqueológicos pertenecientes al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, el Museo Xul Solar, el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil, la Academia Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Oriental, el Palais de Glace, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Arte Decorativo, y el Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova.