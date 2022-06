Gabriela Piovano, médica infectóloga dialogó con Radio Nacional sobre los tiempos previstos para salir de la pandemia; nuevas epidemias y manejo responsable de la información.

Consultada respecto a la falta de información sobre cantidad de contagios existente en el país, la profesional afirmó “lo que nos interesa saber hoy es la ocupación de camas y no las infecciones. Las olas (de contagio) van a terminar llegando a los 47 millones de habitantes que somos. Ya no tiene sentido seguir testeando, es un recurso que se está gastando y no importa en las estadísticas”.

