“Ya no se aguanta más la detención de Milagro Salas”

El coordinador nacional de la Tupac Amaru, analizó la situación de la dirigente social: “la solicitada que se conoció es muy fuerte, firmada por gobernadores, senadores, funcionarios, dirigentes de diferentes sectores, movimientos sociales y expresa un hartazgo de la incomprensión enorme de porqué continúa este encarcelamiento y no se entiende porqué después de dos años de nuestro gobierno, continúa presa en un accionar iniciado durante el macrismo, y esto debe resolverse de una buena vez. La posición del gobierno hay que destrabarla de alguna manera y uno de los tres poderes del Estado es partícipe de una situación que ya no se aguanta más, la resolución debe ser urgente con intervención de los tres poderes del Estado y lo que no puede haber es un límite institucional para el Ejecutivo, y si el Judicial es partícipe debe ser reemplazado y no puede haber medias tintas en este tema, hay que ampliar la Corte, cambiarla. El 1 de febrero haremos una movilización y por supuesto que la Tupac participará para tener una Corte adecuada a una democracia que con esta integración está renga, ya lo hicimos cuando tiramos toneladas de basura en la Corte para decir que es el basurero de la democracia. Milagros está bien, es muy fuerte pero son seis años de difamación, de intentar destruir su círculo familiar, hace 15 días se iniciaron causas a los hijos de todos los compañeros que están detenidos con la intención de destruirlos emocionalmente, pero hay miles de compañeros que apoyan a Milagros y la sostienen ante la acción de este fascista, este sátrapa de Morales. El lawfare fue la mesa judicial que decía a quienes había que detener y masacrar con el apoyo de algunos medios, ese fue el mecanismo sistemático que empezó en Jujuy pero se usó en Brasil, en Ecuador, en Bolivia diseñado por uno de los prófugos de la justicia como lo es Pepín Rodríguez Simón. Todo es tan evidente y está todo documentado con el objetivo de generar temor en la sociedad en un momento que estaban fugando divisas, capitales y estamos con una deuda impagable, esto debe terminar”, dijo el integrante de la Tupac Amaru.

