Ya no es obligatorio usar barbijo en lugares cerrados

Lo anunció la ministra de Salud del Chaco: “informamos sobre datos de diversas enfermedades, sobre COVID 19 tenemos un importante descenso de casos, 194 en la semana, y además comunicamos nuevas normas en cuanto al uso de barbijo, será obligatorio en el transporte de pasajeros y optativo en otros lugares. Esto es muy importante y recomendamos su utilización en espacios cerrados cuando no exista ventilación natural, para continuar con la prevención de coronavirus y otras enfermedades respiratorias. Chaco está en condiciones de avanzar a la etapa de

opción de uso del tapabocas. Recordamos la necesidad de completar los esquemas de vacunación, hay existencia de vacunas y el número de segundas dosis es mucho más bajo de lo deseable. En cuanto al abordaje de la viruela símica, o del mono, comenzó a circular en la región de las Américas y es necesario tomar medidas de prevención. En el Chaco tuvimos dos casos sospechosos que fueron negativos y recordamos que no existen vacunas para su tratamiento. Respecto de la legionella, enfermedad que produjo muertes en Tucumán, su evolución depende de factores de inmunidad de las personas, se desarrollan en cualquier tipo de reservorio de agua, inclusive los sistemas acondicionadores de aire, hay que revisarlos para evitar su propagación y limpiarlos constantemente. La bacteria ingresa al cuerpo a través de las vías respiratorias y no por ingesta”, sostuvo la funcionaria.

