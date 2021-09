Ya están los semifinalistas de la Liga Municipal

El domingo se jugó la 5° y última fecha de la Liga Municipal de Básquet de El Bolsón donde quedaron clasificados los cuatro equipos que definirán el torneo. En el primer partido de la jornada Cerro Perito Moreno venció a C. Piltriquitrón 58 a 53; luego Hielo Azul le ganó a C. Huemul por 64 a 62 y en el cierre C. Amigo se impuso a C. Lindo 66 a 55.

De esta manera el primero de la zona de grupos, Cerro Amigo, se medirá con quién quedó cuarto en la clasificación, Cerro Perito Moreno. En tanto la otra llave la jugarán 2° vs. 3°, Cerro Lindo ante Cerro Hielo Azul.

Tras la última fecha “Las voces del Deporte” dialogó con el profesor Raúl Heinzle.