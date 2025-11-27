Ya está dispnible una vacuna contra el melanoma cutáneo que ayuda a combatir esa patología

El doctor José Mordoh es investigador superior del Conicet, investigador emérito de la Fundación Leloir y Director del Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer.

Enfocó su trabajo muy precisamente en la búsqueda de una cura para un tipo de cáncer (melanoma cutáneo) con un tratamiento que utiliza al sistema inmunitario para atacar las células enfermas (inmunoterapia).

En diálogo con Adrián Noriega, contó que ya está disponible al público "una vacuna inmunoterapéutica para aplicar a los pacientes con melanoma pero no para prevenirlo sino para los que tienen la enfermedad en los estadíos iniciales y evitar que la patología evolucione".

"Hace 20 años que venimos trabajando en esta vacuna y en este tiempo hemos hecho infinidad de pruebas para asegurarnos de que la vacuna efectivamente servía".

Consultado puntualmente sobre la prevención y detección de esta patología, el especialista llevó tranquilidad a la población asegurando que un simple control puede detectarlo.