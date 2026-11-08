Ya comenzó la vigilia para participar de la misa que dará León XIV en Palermo

Antes incluso de que el avión que trajo a la Argentina a León XIV aterrizase en el Aeroparque Jorge Newbery, algunos peregrinos se habían instalado en la zona de Palermo en espera de la Misa que el pontífice dará este lunes a las 11.30.

La celebración se realizará frente al Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Será la Santa Misa por las familias, una de las celebraciones más multitudinarias de la visita. Por eso quienes quieren asegurarse un lugar cerca del escenario donde estará el altar podrán ingresar desde las 0 horas. Sin embargo, desde la noche del sábado se observaban personas con bolsas de dormir y reposeras en las inmediaciones del Parque Tres de Febrero.

“Papa León, te queremos un montón” cantan los peregrinos mientras comparten mates y temas clásicos de la liturgia católica como “El Señor de Galilea” en ritmo de cumbia. Incluso famosos como la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain, prometieron hacerse presente en la madrugada con sus bolsas de dormir para esperar la celebración del pontífice.

Una delegación de peregrinos correntinos ocupaba los lugares más cercanos al acceso que abrirá a la medianoche. “Pasamos la noche en el colectivo viniendo para acá pero hoy hacemos vigilia para ser de los primeros en ingresar”, contó una de las asistentes. “Desde el día cero que supimos que el Papa venía decidimos venir a verlo, a conocerlo y a pedir sus bendiciones. Somos un grupo de amigos que peregrinamos siempre al santuario de la Virgen de Itatí”, contó otra mujer.

“Estamos nerviosos. Ojalá podamos estar cerca del Papa”, confesó un joven que espera la apertura de los accesos y llegó desde Ingeniero Budge con la camiseta con la que ayer festejó el campeonato de Boca Juniors. “Ver al Papa vale el sacrificio”, agregó una joven de la parroquia San Juan Bosco de José León Suárez.

Según el cronograma oficial, la animación en el lugar en el que se realizará la Misa arrancará a las 7 de la mañana. A las 10 está prevista la llegada del Santo Padre. León XIV recorrerá en papamóvil la avenida del Libertador desde el túnel, a la altura de Olleros, hasta el Monumento y luego será la ansiada Misa.

La agenda del Papa incluye una visita previa al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.

A las 16:10 habrá un encuentro con el mundo del trabajo y sindicatos en la UCA (Puerto Madero).

La actividad continuará con los siguientes eventos: