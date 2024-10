XXIV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 2024

Da oggi fino al 20 ottobre si tengono in Argentina gli eventi per la Settimana della lingua italiana nel mondo (Slim), che quest'anno ha come tema "L'italiano e il libro: il mondo fra le righe". Il consolato italiano a Buenos Aires organizzerà diversi eventi e conferenze sulla cultura del nostro Paese, così come quello a Bahia Blanca, dove ci saranno attività dedicate all'inno d'Italia, al cinema, alla letteratura, alla pizza e ai campioni olimpici. Anche a Rosario si terrà una settimana di eventi, con iniziative dedicate allo scrittore Umberto Eco e proiezioni di film italiani. Altri eventi, come laboratori sulla lingua e la letteratura italiana o presentazioni di libri, si svolgeranno nelle sedi locali della società Dante Alighieri e nelle università. L'America Latina, si legge in una nota della Farnesina, è dopo l'Unione Europea la regione del mondo dove si impara di più l'italiano, con oltre 500mila studenti di questa lingua