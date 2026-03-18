XII Festival Internacional de Castañuelas Buenos Aires 2026

En diálogo con Nora Briozzo, Teresa Laiz concertista de castañuelas contó detalles de la historia de este instrumento, de sus características y del Festival que tendrá lugar este fin de semana.

Detalló que el Festival Internacional de Castañuelas nació en la provincia de Girona, tuvo algunas ediciones en Madrid y que este año sale por primera vez de España para venir a Buenos Aires.

Además habrá dos Master Class, una el sábado 21 y otra el domingo 22en la fundación Julio Boca en la calle Viamonte 525.