Nacido en 1990 en Bahía Blanca, el violinista Xavier Inchausti tiene en su haber una carrera prolífica que lo ha llevado a presentarse en diferentes salas latinoamericanas y europeas junto a las más diversas orquestas y directores. Actualmente es el concertino de la Filarmónica de Buenos Aires e integra el Trío Ginastera.

Los invitamos a disfrutar su arrojado virtuosismo interpretando el Concierto en si menor para violín y orquesta, op.61, de Elgar, con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Facundo Agudín. Se trata de una grabación en vivo del año 2016 en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad.