Xavi: "Mi deseo era entrenar a Messi"

Por Javier Vicente

A Xavi Hernández le hubiera encantado entrenar a Leo Messi. Así lo ha asegurado en declaraciones efectuadas a la prensa como nuevo entrenador del FC Barcelona: "Claro que me hubiera gustado entrenarlo. Como a Eto'o o Ronaldinho".

Preguntado por si el argentino le había felicitado por su nuevo puesto, el egarense insistió que "con Messi tengo amistad, me ha escrito y me ha deseado suerte, es el mejor jugador del mundo y de la historia de este club". Pese a su amistad con Leo y su deseo de entrenarlo, Xavi Hernández indicó que "no lo tenemos y ya no podemos pensar en los jugadores que no están". Al nuevo técnico del Barça le toca preparar el que será el nuevo proyecto azulgrana post-Messi. Es el gran reto que tiene Xavi Hernández, preparar un equipo que pueda competir con los más grandes ya sin la figura del argentino, "el mejor jugador de la historia" para el ex volante del equipo de Guardiola.

DESCARGAR