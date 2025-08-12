World Games China 2025: Las Kamikazes se consagraron con la medalla de oro en beach handball

La Selección Argentina femenina de beach handball venció a Alemania y se consagró campeona en los World GamesChina 2025. La entrenadora de la Selección Argentina Femenina de beach handball Leticia Brunati en diálogo con el equipo de Diego Ramos, expresó cómo se sintieron tras la victoria conseguida en la final del torneo en el país asiático.

"El año pasado jugamos la misma final contra el mismo euipo y perdimos. Vinimos a buscar la revancha. Sabíamos que era difícil con los 8 mejores equipos del mundo. Pero las chicas mostraron lo mejor en la última etapa", mencionó.

Brunati explicó que en 2024 Alemania fue superior pero este año la situación se revirtió y las argentinas superaron a las alemanas. Hubo una jugadora debutante en este torneo que fue Constanza Suárez y su entrenadora dijo que tuvo "un partidazo".

"Y con Gisela Bonomi venimos trabajando desde hace 10 años y es una de las referentes del equipo", agregó Brunati.