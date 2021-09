WorkON, la app que soluciona las búsquedas laborales en tiempo real

En un mercado laboral que necesita reactivarse, tras la fuerte caída en la tasa de empleo durante el 2020, la tecnología y el mundo del emprendedurismo proponen soluciones que buscan incentivar la reinserción laboral para las Pymes y comercios, pensando en el valor que tiene el trabajo para las personas.

Bajo esta premisa surge WorkON, una aplicación móvil que se presenta como un marketplace de empleo en tiempo real, un punto de encuentro entre las empresas y los candidatos. Esta herramienta propone búsquedas laborales más sencillas y directas entre ambas partes mediante el uso de la tecnología. Se trata de una propuesta económica para las empresas y accesible para los perfiles en busca de una salida laboral, ya que podrán descargarse la app en sus celulares, de manera gratuita, completar su perfil y habilitarlo en modo ON, cuando se encuentren disponibles para aplicar a un trabajo, u OFF si quieren que su perfil no esté visible por el momento.

Basada en la geolocalización, un elemento disruptivo que ayuda a reducir los tiempos de búsqueda, las empresas pueden ver en el mapa en línea, la ubicación de los candidatos cuyos perfiles se adaptan al puesto, e invitarlos a formar parte del proceso de selección, en cuestión de segundos. Lo mismo aplica para las personas en busca de un trabajo dentro de su cercanía. Aquí la innovación tecnológica juega un rol fundamental, dado que a través de la información que los usuarios brindan y las características del puesto, será la encargada de rastrear las coincidencias, para que figuren en el mapa los perfiles que se adapten al requerimiento, que en muchos casos sirve para cubrir urgencias y contingencias. Mas detalles con el vocero Fabio Boggino, cofundador de WorkON.

