WhatsApp permitirá dar un nombre de usuario en vez del número de teléfono

El periodista especializado en Tecnología Pablo Livsit o Pablito Tecno en diálogo con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional explicó cómo se incorporará la función en el servicio de mensajería.

Con el despliegue de esta función, ya no será necesario entregar el número de teléfono para iniciar una conversación, un cambio que apunta directamente a reducir la exposición de datos personales en entornos digitales cada vez más complejos. "Viene con la idea de traer mayor privacidad, aunque también conlleva peligros detrás. Esta función ya existía en Telegram. La nueva función se instala de forma progresiva", dijo.

"No te van a poder hablar de forma automática. Junto con el nombre de usuario para alguien que te contacta por primera vez, habrá una clave. Es fundamental hacer este paso. Esto no cambia el uso de Whats App en el día a día. Viene a simplificar lo de pedir al otro el celular", explicó.