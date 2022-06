Warum ist der 20. Juni ein Feiertag in Argentinien?

Es wird der Tag der argentinische Fahne gefeiert, und an ihren Schöpfer, Manuel Belgrano, erinnert, der am 20. Juni 1820 in Buenos Aires starb.

Die Fahne wurde von Belgrano geschaffen, um die Truppen zu kennzeichnen, die im Rahmen der Unabhängigkeitskriege gegen die Armee des spanischen Königs kämpften.

Dafür befahl er, eine "weiß-hellblaue" Fahne mit der goldenen Inka-Sonne in der Mitte zu entwerfen, die seither Argentiniens Kriegsflagge ist. Diese wurde am 27. Februar 1812 am Ufer des Paraná-Flusses in der heutigen Stadt Rosario (NO) gehisst und wurde später zur Fahne des heutigen Argentiniens.

Belgrano war einer der bedeutendsten argentinischen Wirtschaftswissenschaftler, ein Vorreiter des Journalismus und ein Förderer der Volksbildung, der Industrie und der sozialen Gerechtigkeit im späteren Argentinien. Er setzte sich dafür ein, dass die neue Nation Ureinwohner und versklavte Afrikanern unbedingt als wesentlichen Bestandteil der entstehenden, von Spanien befreiten Gesellschaft integrieren sollte.

Er starb arm und vergessen. Sein gesamtes Privatvermögen hatte er in die Finanzierung der Truppen für den Unabhängigkeitskrieg investiert.