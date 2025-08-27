Walter Molina Galdi: "No es sólo una dictadura, es una tiranía que mantiene tomado a un país"

En Viva la Pepa, Nicolás Yacoy conversó con el politólogo venezolano Walter Molina Galdi sobre la situación que vive el país caribeño a la luz de las nuevas medidas tomadas por Estados Unidos que busca forzar la caída de Nicolás Maduro.

"Nicolás Maduro perdió las elecciones por más de 40 puntos, en consecuencia hoy el chavismo es una fuerza de ocupación en Venezuela".

Para Molina Galdi "no sólo hablamos de una dictadura, sino de una tiranía que utiliza a Venezuela para cometer delitos transnacionales como el tráfico de personas, de estupefacientes, de oro etc, y lo que está haciendo Estados Unidos es ir contra esa organización identificada como el "Cartel de los soles".

El politólogo opinó que "la gran parte de la comunidad internacional ha sido bastante suave con el régimen de Nicolás Maduro y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido".

y aseguró que "Estados Unidos envía una gran flota con diversas naves y unos 8.000 soldados que no busca una invasión sino cortar el narcotráfico o tráfico de armas de oro o de personas y así atacar las arcas del régimen".