Walter Molina Galdi: “Acá hay una tiranía criminal que opera como una mafia”

Walter Molina Galdi, politólogo venezolano habló de las nuevas excarcelaciones del régimen venezolano

Contó que “cerca de 400 personas fueron excarceladas del régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, pero no pueden dejar el país y aún quedan más de 500 inocentes detenidos”.

Entre las personas excarceladas figuran varios dirigentes opositores cercanos a María Corina Machado, como Juan Pablo Guanipa, quien horas después de su liberación fue secuestrado nuevamente por un grupo armado.

También fue liberado el abogado de la líder opositora, Perkins Rocha, así como Jesús Armas y Luis Tarbay.

A la lista de excarcelados de este domingo también se sumó el dirigente opositor Freddy Superlano, quien fue detenido el 30 de julio de 2024 (dos días después de las elecciones presidenciales).

En tanto la familia Juan Pablo Guanipa exigió una fe de vida tras su secuestro la noche del domingo por individuos armados y sin identificación.

El hecho ocurrió en la urbanización Los Chorros de Caracas, horas después de que el político fuera excarcelado tras casi nueve meses de detención por motivos políticos.