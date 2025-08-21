Vuelven las inversiones de Brasil en el sector energético 

La petrolera brasileña hará un aporte de capitales de 22 millones de dólares en Neuquén para la reactivación de 54 pozos y para el mantenimiento de las instalaciones existentes, que fueron cedidas por la empresa argentina Pluspetrol.

Fluxus ya cuenta con las autorizaciones para explotar el área no convencional Centenario Centro y los bloques convencionales I y II de Centenario a través de la planta Turboexpander, que se destaca por procesar hidrocarburos localmente.

Esto permite reducir los costos logísticos del abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) y mejorar la competitividad energética provincial.

Además, Petrobras, la petrolera estatal brasileña, también planea volver a invertir en Argentina, pero en el sector del etanol y a través del procesamiento de caña de azúcar en la planta Raízen, la mayor del mundo.

La decisión marca el retorno del gigante petrolera brasileño a la Argentina tras su salida del mercado de biocombustibles en 2017.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, señaló que se analizan diversas alternativas para ingresar en Raízen, una empresa conjunta entre Cosan y Shell que opera 29 plantas de etanol y gestiona más de 8.000 estaciones de servicio bajo la marca Shell en Brasil, Argentina y Paraguay.