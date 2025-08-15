Vuelven las cuotas sin interés para viajes en el Travel Sale

Del 25 al 31 de agosto próximo se llevará a cabo una nueva edición de esta iniciativa en la que participarán más de 100 agencias de viajes que ofrecerán beneficios, financiación y acuerdos con bancos y aerolíneas.

Habrá paquetes nacionales e internacionales con cuotas sin interés, además de otras opciones de pago y beneficios exclusivos en vuelos, hoteles y servicios complementarios. Por otro lado, las aerolíneas participantes ofrecerán beneficios adicionales en la compra de pasajes, como upgrades de servicio y equipaje sin cargo.

La iniciativa tiene como uno de sus objetivos incentivar las reservas para la temporada alta de verano y estimular el consumo turístico.

Es organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo y cuenta con el apoyo de varias provincias y empresas como Aerolíneas Argentinas.

Todos los beneficios se podrán consultar en la página web travelsale.com.ar.

En el 2024, 60 agencias de todo el país ofrecieron más de 4000 productos turísticos, generando más de 6,4 millones de impresiones, 1 millón de visitas al sitio web y picos de más de 3000 usuarios por minuto, con incrementos de hasta el 100 por ciento en consultas y ventas respecto de una semana normal.

“En esta edición se superaron las cien agencias inscriptas, un 70 por ciento más de participación que el año pasado, dato que da cuenta del trabajo desafiante que hicimos durante todo este año y seguimos haciendo”, explicó Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

Luego agregó: “El Travel Sale nació para que no haya temporadas bajas y ahí nos tenemos que enfocar, con herramientas de descuentos y financiamiento para que los argentinos puedan viajar por el país, sobre todo. Demuestra a toda la industria cómo las agencias de viaje trabajamos y que nada mejor que una agencia para contratar un viaje”