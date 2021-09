En Mayo vuelve Tinelli

Por Sergio Zarratea

Marcelo Tinelli realizó declaraciones a “TN Deportivo” durante el fin de semana hablando de San Lorenzo de Almagro.

“Tengo licencia hasta mayo del año próximo y volveré seguramente. Mi sueño es comenzar a diseñar el estadio en Avenida La Plata y tener un equipo que pelee los primeros lugares”.

Respecto a la salida de los Hermanos Romero, quienes llegaron de la mano de Tinelli, el Presidente en licencia dijo: “No esperaba que la salida de los hermanos Romero se diera de la manera en que se dio. Con ambos tengo una excelente relación. La realidad es que no me gustó que se fueran, me hubiera encantado que se quedaran”

Este lunes desde las 18 horas, San Lorenzo enfrentará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Paolo Montero tendrá una baja de último momento, ya que Federico Gattoni se sumó a la lista de lesionados por una lumbalgia junto a Zapata y Rojas. La gran duda del DT era sostener el triple cinco o sumar un hombre más en la delantera con el regreso de “Uvita”.

¿Cuál será el equipo? Torrico; Peruzzi, Donatti, Pittón; Herrera, Ortigoza, Rosané, Fernandez Mercau; Cerutti, “Uvita” Fernández y Di Santo.

DESCARGAR