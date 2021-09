Vuelve la maravillosa música de los hinchas

Por Eladio Arregui

A partir de mañana, como diría el inolvidable Alberto Cortez, tendremos la calificación que faltaba.

Se terminó la etapa de los allegados, de la tranquilidad de los dirigentes, vuelve el aliento y la reprobación para los dueños del espectáculo que son los jugadores.

Pasaron más de 530 días, más de un año y medio, diecinueve meses sin la maravillosa música del hincha, que son los verdaderos héroes de este tiempo.

Como le dije renglones arriba, el futbolista es el imprescindible del juego, porque sin él no habría partido, pero permítame que le diga que el socio, el hincha, es en este momento el sostén más grande de la industria del fútbol.

Cuántos han seguido pagando y no iban a la cancha, cuántos conservaron el pack fútbol para ver a los colores de su vida, y la plata no alcanzaba.

Será un fin de semana a pura emoción, porque muchos no volverán a ver a su club de toda la vida, porque la pandemia los llevo a alentar desde arriba, cuántos hijos , nietos, padres, amigos no los tendrán a su lado, no tendrán esa mirada cómplice que te devuelve una jugada, una pelota en el palo, y lo más conmovedor no tener ese abrazo de gol, como diría el gran mariscal, Roberto Perfumo.

Por eso y por mucho más, será un fin de semana especial con el corazón lleno de emociones.

Ustedes son los héroes, empiecen a disfrutar, muy merecido lo tienen.