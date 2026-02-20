Vuelve "La Llama que llama", un furor publicitario que explotó entre fines de los 90' y el 2000

Personal trae de vuelta “La Llama que llama”, la histórica campaña publicitaria argentina, que utilizó la agencia Agulla & Baccetti para publicitar el servicio de llamadas de larga distancia de Telecom. La voz que caracterizó al personaje principal de esa pieza comercial fue la de Damián Dreizik, quien habló con Adrián Korol sobre la vuelta de este ícono a la plataforma de contenidos de Personal.

"Es el regreso de los muertos vivos, porque en la gráfica salen de un cementerio. Esto pasó hace 25 años y ya es un milagro que estemos varios vivos de áquella época. Están buenas y hasta mejores de las de antes, porque no tenemos que vender nada", contó.

Dreizik adelantó que habrá algo de contenido "retro" y que a la vez se "debe agiornar a los nuevos tiempos".