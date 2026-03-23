Vuelve La Feria Francesa, con la gastronomía y la cultura del país galo

Organizada por la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina Lucullus, la feria invita a recorrer sabores tradicionales, productos artesanales y especialidades regionales en un evento gratuito y al aire libre.

La primera edición del año de este evento gastronómico que cada temporada reúne a amantes de la cocina del país galo en un entorno al aire libre tendrá lugar el domingo 22 y lunes 23 de marzo, de 11 a 18:30, en Plaza Francia, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca acercar al público una experiencia culinaria y cultural inspirada en las tradiciones gastronómicas de Francia, con masterclasses y shows musicales.

Durante dos jornadas, la plaza se transformará en un paseo de sabores con stands y expositores especializados que ofrecerán una amplia variedad de productos y preparaciones típicas.

Los visitantes podrán degustar panadería artesanal, pastelería y viennoiserie recién horneada, quesos y charcutería, chocolates, cocina regional francesa y diversas opciones dulces y saladas, preparadas por chefs, pâtissiers y emprendedores del sector.

Entre los expositores se encuentran Jimena Fuster, Laban, Cocu Boulangerie, Morris Mousse, Jérôme by Frenchie, Mauricio Asta, Gontran Cherrier, Choux Éclairs, Compañía de Chocolates, L’Atelier Bistró, Les Croquants y Quesos Fermier.

La feria busca consolidarse como un punto de encuentro para descubrir productos, conocer proyectos gastronómicos y disfrutar de un paseo urbano con impronta francesa, ideal para recorrer en familia o con amigos durante el fin de semana.

La organización está a cargo de Lucullus, entidad que celebra 15 años de trabajo promoviendo la cocina y la cultura gastronómica francesa en Argentina, con el acompañamiento de Milkaut Profesional, el apoyo institucional de la República Francesa y el respaldo de Ferias de la Ciudad BA, Buenos Aires Ciudad y BA Capital Gastronómica.