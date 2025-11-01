Vuelve la Carrera Unicef por la educación

Con el objetivo de que los chicos accedan a una educación de calidad, miles de corredores se reunirán en los Bosques de Palermo en una jornada solidaria que se realiza desde 2008 y se ha convertido en un clásico del calendario runner porteño.

El domingo 9 de noviembre a las 8, en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, llega una nueva edición del evento deportivo solidario, la Carrera Unicef por la Educación 2025, en dos modalidades de recorrido: uno competitivo de 10K y uno participativo, familiar, de 2K.

Con la conducción del embajador de Buena Voluntad de Unicef, Julián Weich, y la modelo Pía Slapka, el evento contará con diversas actividades recreativas en distintos espacios para disfrutar entre amigos y familias.

En la Argentina, el acceso a la escuela es casi universal: casi todas las niñas y los niños terminan el nivel inicial y primario y hubo grandes avances en el acceso a la educación secundaria.

Sin embargo, las pruebas que miden los desempeños de aprendizajes indican que una de cada tres chicas y chicos que asiste a sexto grado de primaria no llega al nivel de comprensión lectora esperado (Aprender 2023).

Y, entre quienes llegan al final de la secundaria, la gran mayoría lo hace sin conocimientos fundamentales en matemáticas y cuatro de cada 10 de Lengua (Aprender 2024).

Además, según el último Censo, uno de cada tres jóvenes de 20 a 24 años no finaliza el secundario, realidad que Unicef busca transformar.

Lo recaudado en la Carrera Unicef por la Educación se destina a los proyectos e iniciativas que lleva adelante el organismo para que más chicos accedan a una educación de calidad y así lograr oportunidades equitativas en su presente y futuro.

Las inscripciones están abiertas en carreraunicef.org.ar